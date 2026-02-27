Classemnt M-A Palmarès Fusions & Acquisitions 2023-2025 par Magazine des Affaires 27 février 2026 27 février 2026 IdentifiantMot de passe mot de passe oublié? Connexion Entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Retour au formulaire de connexion Récupérer Vous devez être connecté pour voir le contenu Article précédent Le marché des fusions et acquisitions en forme de K Article suivant Le manque de liquidité dope le marché secondaire Vous pouvez également aimer Palmarès Fusions & Acquisitions 2022-2024 24 février 2025 Palmarès Fusions & Acquisitions 2023 28 février 2024 Palmarès Fusions & Acquisitions edition 2022 12 février 2024 Palmarès Fusions & Acquisitions 2021 5 janvier 2021