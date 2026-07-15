Private equity : KPMG passe à l’offensive dans la bataille de la création de valeur

Dans un marché du private equity où les sorties tardent à se matérialiser et où les leviers financiers ne suffisent plus à soutenir les rendements, la guerre se déplace sur le terrain de l’exécution opérationnelle. Dernière illustration en date : le recrutement de Guillaume Picq par KPMG Strategy. Derrière ce mouvement se dessine une recomposition plus large du marché du conseil aux fonds, devenu l’un des segments les plus disputés entre cabinets de stratégie, Big Four et spécialistes de la transformation.



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