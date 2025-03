Private Equity : l’année 2025 pourrait bien être celle du rebond

Début 2024, la prudence était de mise quant aux perspectives du marché du Private Equity. Beaucoup d’incertitudes demeuraient notamment sur l’inflation, l’évolution des taux, la stabilité politique ou encore les conflits mondiaux. Douze mois plus tard, quelques nuages ont disparu. L’environnement est un peu plus connu alors que 60% de la planète a voté l’an passé. Les taux d’intérêt continuent de baisser lentement mais sûrement, l’inflation se stabilise autour de 2% et le “pipe” des banquiers d’affaires ne cessent de s’étoffer, semaine après semaine. Dès lors, peut-on raisonnablement croire à un effet rattrapage de l’activité sur 2025 ? Réponses de quelques-uns des meilleurs spécialistes du marché français.



