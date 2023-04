Récentes tendances internationales en matière de contrôle des investissements étrangers

Par Erling Estellon , avocat, responsable du département FDI du bureau parisien de Squire Patton Boggs

Face au développement et à la complexification des procédures de contrôle des investissements étrangers, prudence est de mise pour les investisseurs français et internationaux (ou « FDI »). Les risques et délais causés par ces procédures appellent à une analyse la plus en amont possible de la sensibilité des activités des cibles potentielles pour anticiper au mieux les enjeux FDI.



Identifiant



Mot de passe

Forgot password? Identifiant

Back to login form