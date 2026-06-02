  • Bonjour, visiteur |
  • Connexion / Inscription
    • Accueil Actualités Réindustrialisation : La France lance un vaste plan représentant 71 Md€ d’investissement
    ActualitésCorporateINFRAInfrastructure

    Réindustrialisation : La France lance un vaste plan représentant 71 Md€ d’investissement

    par Magazine des Affaires

    Le gouvernement français accélère sa stratégie de réindustrialisation avec le lancement de 150 « Grands Projets Stratégiques » (GPS) répartis dans 63 départements. Présenté par Emmanuel Macron, ce vaste plan représente près de 71 milliards d’euros d’investissements et pourrait générer environ 32 000 emplois directs et indirects. L’objectif affiché est clair : renforcer la souveraineté industrielle française face à la concurrence chinoise et américaine dans des secteurs jugés critiques comme les batteries électriques, les minerais stratégiques, les centres de données ou encore les énergies renouvelables.

    Vous devez être connecté pour voir le contenu

    Vous pouvez également aimer

    Ursula von der Leyen appelle à accélérer l’électrification...

    L’infrastructure européenne face au défi de la performance

    L’interview du mois : 3 questions à :...

    Les PME/ETI européennes se valorisent 8,6x l’EBITDA au...

    Les infrastructures sont devenues un Soft Power

    Rachat de SFR : Altice France entre en...

    La dynamique du Private Equity demeure malgré des...

    Blackstone lève 6,3 milliards de dollars pour son...

    InfraVia atteint son « hard cap » à...

    Inflation ravivée, croissance fragilisée