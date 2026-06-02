Réindustrialisation : La France lance un vaste plan représentant 71 Md€ d’investissement

Le gouvernement français accélère sa stratégie de réindustrialisation avec le lancement de 150 « Grands Projets Stratégiques » (GPS) répartis dans 63 départements. Présenté par Emmanuel Macron, ce vaste plan représente près de 71 milliards d’euros d’investissements et pourrait générer environ 32 000 emplois directs et indirects. L’objectif affiché est clair : renforcer la souveraineté industrielle française face à la concurrence chinoise et américaine dans des secteurs jugés critiques comme les batteries électriques, les minerais stratégiques, les centres de données ou encore les énergies renouvelables.



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