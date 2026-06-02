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    Nos expertises

    Relancer l’exploration, maîtriser le temps : le tournant minier français 

    par Magazine des Affaires

    Par Ruxandra Lazar et Pierre Sikorav, avocats à la Cour, DLA Piper

    Au milieu des pelleteuses d’Échassières, la relance minière française s’est trouvée un symbole  : celui de « cathédrales industrielles » au croisement de la compétitivité, de la souveraineté et de la décarbonation. Longtemps reléguée à l’arrière-plan, l’exploration minière retrouve une place centrale, à mesure que lithium, tungstène, antimoine et terres rares s’imposent comme des ressources stratégiques. Pour un pays qui a mis plus d’une décennie à achever la réforme de son code minier, les annonces récentes ont valeur de rattrapage stratégique.

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