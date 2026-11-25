Après avoir ouvert son bureau parisien en mars 2025 avec une première équipe issue de Clifford Chance, Ropes & Gray accélère son développement dans l’Hexagone. En recrutant successivement des associés de Linklaters puis de Latham & Watkins, le cabinet américain se donne les moyens de couvrir l’ensemble du cycle du private capital, de la structuration des fonds aux opérations de LBO les plus sophistiquées. Une offensive qui témoigne de ses ambitions sur l’un des marchés européens les plus disputés.



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