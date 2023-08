RSE : l’essor de l’achat direct au producteur d’énergie verte

Par Sylvie Perrin, Béatrice Boisnier et Racha Wylde, respectivement associée, juriste et avocate chez De Gaulle Fleurance

Face au changement climatique, les entreprises se mobilisent. Parmi les initiatives qu’elles prennent, l’achat direct au producteur d’énergie verte, ou Power Purchase Agreement (PPA), se développe, dans un contexte d’inflation des prix de l’énergie traditionnelle et de réglementation RSE croissante. Dans son nouvel Observatoire des transitions énergétiques, De Gaulle Fleurance fait le point sur le sujet en France et dans une dizaine de pays, grâce aux contributions exceptionnelles de cabinets d’avocats étrangers : Siqueira Castro (Brésil), Brigard Urrutia (Colombie), Plesner (Danemark), Rokas Law Firm (Grèce), AZB Partners (Inde), Lexel (Madagascar), SCPA LBTI AND PARTNERS (Niger), Shakespeare Martineau (Royaume-Uni), KMU Law Office (Turquie).



