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    Santé : la prochaine décennie sera celle de la médecine prédictive et de la longévité

    par Magazine des Affaires

    Le vieillissement accéléré des populations, l’essor de l’intelligence artificielle, les avancées en génomique et la montée des enjeux de souveraineté sanitaire redessinent progressivement les modèles économiques traditionnels. La création de valeur se déplace vers la prévention, le diagnostic précoce, l’exploitation des données médicales et l’accompagnement personnalisé des patients tout au long de leur vie. D’ailleurs, Sanofi se renforce dans les biotechnologies et les traitements spécialisés, EssilorLuxottica accompagne l’émergence d’une nouvelle économie de la santé visuelle tandis qu’Eurofins bénéficie de la montée en puissance du diagnostic, des analyses biologiques et de la donnée scientifique. Ces trois groupes se retrouvent au croisement des principales tendances qui devraient façonner l’industrie mondiale de la santé.

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