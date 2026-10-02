Stockage d’énergie : la France s’impose comme l’un des nouveaux pôles d’attraction des investisseurs mondiaux

Porté par l’essor des énergies renouvelables, l’explosion des besoins en flexibilité des réseaux et la montée en puissance de l’intelligence artificielle, le marché du stockage d’énergie entre dans une nouvelle phase. Selon l’étude internationale Capital Unlocks Capacity de DLA Piper, la France figure désormais parmi les destinations les plus attractives d’Europe pour les investissements dans les batteries de stockage. Mais derrière l’afflux de capitaux, les investisseurs changent radicalement de logique : la course aux mégawattheures cède la place à la recherche de projets robustes, rentables et prévisibles.



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