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    SWEN Capital Partners se dote d’une directrice de la finance durable

    par Magazine des Affaires
    Alice Sireyjol

    Alice Sireyjol

    Précurseur de l’investissement responsable en actifs non cotés, SWEN CP franchit une nouvelle étape dans le renforcement de sa gouvernance ESG. La société de gestion, qui a fait de la finance durable un marqueur stratégique bien avant qu’elle ne s’impose dans l’industrie du private equity, nomme Alice Sireyjol au poste de Directrice de la Finance Durable. Une arrivée qui traduit la volonté de SWEN de conserver une longueur d’avance dans un marché où les enjeux climatiques, la biodiversité et l’impact sont désormais devenus des facteurs de création de valeur autant que de différenciation concurrentielle.

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