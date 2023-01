L’activité M&A devrait rester soutenue en 2023

La dernière étude M&A, Outlook 2023, réalisée conjointement par Mergermarket et le cabinet d’avocats CMS est riche d’enseignements. On y apprend que loin de refroidir les corporate et les fonds, l’environnement pourrait être un catalyseur supplémentaire. 43% des répondants de l’enquete CMS affiche une politique d’acquisitions ambitieuse. Si les corporate sont clairement à la manœuvre, les sociétés de capital-investissement devraient profiter aussi profiter des opportunités. Il y a une forte disparité entre les pays d’Europe sur le niveau d’activité attendue. L’Allemagne est plébiscitée mais l’Europe du Sud est également très appréciée.



