Thales et Safran s’imposent parmi les grands bénéficiaires des transformations géopolitiques mondiales

Après plusieurs décennies marquées par les « dividendes de la paix », les budgets militaires augmentent durablement tandis que les investissements dans les technologies critiques s’accélèrent. Pour les industriels français, cette évolution ouvre un cycle de croissance exceptionnel. Mais la dynamique actuelle dépasse largement la seule hausse des dépenses de défense. Les armées investissent désormais dans les systèmes numériques, l’intelligence artificielle, la guerre électronique, les communications sécurisées, l’espace et les technologies duales. Thales et Safran occupent des positions attractives au cœur des infrastructures technologiques de souveraineté.



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