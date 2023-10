Tirer le meilleur parti du reporting ESG

Par Clément Morin, Directeur – Small-mid buy-in et Margaux Girard, Associé Sénior – ESG

Les demandes croissantes en faveur d’un cadre de reporting ESG plus strict signifient que les investisseurs et les entreprises devront consacrer beaucoup plus de temps et de ressources à cette tâche. C’est un tournant pour l’industrie, pour le bénéfice de tous. Margaux Girard et Clément Morin expliquent en quoi un reporting ESG plus strict est une opportunité, et non une contrainte, pour le secteur du private equity. La pression exercée sur l’ensemble du secteur financier et des entreprises pour intégrer l’ESG dans leurs pratiques professionnelles augmente rapidement, qu’il s’agisse des consommateurs, des employés, des investisseurs et, désormais, de plus en plus, des régulateurs.



