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    CAC 40

    TotalEnergies, Air Liquide, ArcelorMittal, Engie et Veolia au cœur des nouvelles infrastructures stratégiques mondiales

    par Magazine des Affaires

    Les grands acteurs français de l’énergie et des matières premières se retrouvent aujourd’hui au centre des transformations les plus profondes de l’économie mondiale. L’essor de l’intelligence artificielle, la multiplication des centres de données, la réindustrialisation des économies occidentales, la recherche de souveraineté énergétique et la décarbonation des chaînes de valeur modifient profondément les perspectives de croissance du secteur. Pour TotalEnergies, Air Liquide, ArcelorMittal, Engie et Veolia, l’enjeu n’est plus simplement de produire de l’énergie, des gaz industriels, de l’acier ou de gérer des services environnementaux. Ces groupes deviennent progressivement des opérateurs d’infrastructures critiques dont dépendra une partie significative de la compétitivité des économies européennes. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives de croissance mais impose également des transformations stratégiques majeures.

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