Une France de tous les contrastes

Alors que trois régions parviennent à diminuer le nombre de défauts, cinqs régions s’enfoncent – au contraire – dans une dégradation économique record.

La Bretagne en tête des régions qui signent une amélioration

La Bretagne se distingue très favorablement avec un recul de 10 % du nombre de défaillances (496) sur ce 3e trimestre. Seul le Finistère peine un peu à contenir la sinistralité (+2 %) en dépit d’une belle résistance dans la construction. La Provence-Alpes-Côte-d’Azur est également bien orientée (1 385 ; -4 %), une performance tirée par les Alpes Maritimes et les Bouches-du-Rhône (au-delà de -10 %). Le Grand Est est très légèrement dans le vert, porté notamment par de gros départements tels que le Bas-Rhin (-8 %), la Meurthe-et-Moselle (-6 %) et le Haut-Rhin (-17 %). A l’inverse, la Marne et les Vosges dérapent de plus de 40 %.



Identifiant Mot de passe mot de passe oublié? Connexion Entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Retour au formulaire de connexion Récupérer

