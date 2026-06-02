Ursula von der Leyen appelle à accélérer l’électrification de l’Europe : l’UE et la France passent à l’action

Face aux tensions géopolitiques, à la flambée des prix de l’énergie et à la dépendance persistante aux hydrocarbures importés, l’Europe veut accélérer sa transition énergétique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment appelé à une « accélération massive de l’électrification » du continent, estimant que l’indépendance énergétique européenne passera avant tout par une production électrique décarbonée et souveraine. Cette stratégie marque une nouvelle étape dans la politique énergétique européenne : réduire la dépendance au pétrole et au gaz tout en renforçant la compétitivité industrielle du continent.



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