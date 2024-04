Christine Le Bihan-Graf et Laure Rosenblieh, accompagnées de quatre collaborateurs rejoignent la pratique réglementaire du cabinet en provenance de De Pardieu Brocas Maffei et apportent avec elles une solide expérience en matière de droit public général, de secteurs régulés, de contentieux et de résolution des litiges dans le domaine de la transition énergétique.



