Igneo Infrastructure Partners (« Igneo ») liquide son premier fonds européen avec de très belles performances

Le fonds EDIF I a achevé avec succès la cession complète de ses 10 actifs en l’espace de 15 ans. La société de gestion a retourné 5 milliards d’euros à ses investisseurs, concrétisant un multiple moyen de 2,6x.



Le fonds gèrant 20 milliards de dollars d’actifs pour le compte de plus de 200 investisseurs à travers le monde a réussi son pari européen. C’est le moins que l’on puisse dire. En lançant son premier fonds européen en 2009, le gestionnaire a déployé 2 milliards d’euros dans 10 activités d’infrastructure en Europe, ciblant des investissements dans des actifs d’infrastructure économique européens, durables et matures dans les secteurs de l’énergie, des transports, des services aux collectivités et des télécommunications. Pour mémoire, en 2015, EDIF I a atteint avec succès son hard cap de 2 milliards d’euros d’engagements de la part d’investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan. Le fonds a depuis été remplacé par EDIF II et III, qui poursuivent la même stratégie d’investissement disciplinée que l’EDIF I. Igneo a conclu la troisième série de levées de fonds pour EDIF III en avril 2024, ce qui a porté le fonds à plus de 4,1 milliards d’euros d’engagements de fonds.

Pour Niall Mills, Managing Partner et Global Head chez Igneo, a déclaré : «nous pouvons voir des preuves tangibles de la façon dont notre approche à long terme en matière d’investissement a généré des rendements primés pour nos investisseurs et leurs membres tout au long des cycles économiques et à travers ceux-ci. Alors que nous rendons du capital à nos investisseurs EDIF I, nous sommes extrêmement fiers de la façon dont nous avons été en mesure de tenir notre promesse et nous sommes impatients de continuer à le faire pour nos investisseurs dans tous les autres fonds Igneo. Du sourcing à la mise en œuvre des meilleures pratiques opérationnelles, en passant par l’investissement dans l’innovation, la vente de nos actifs et la création d’entreprises durables à long terme, nous ne cessons de réfléchir à la manière de créer de la valeur à chaque étape du cycle de vie de l’investissement. Ce succès souligne l’accent continu mis par Igneo sur l’investissement dans des entreprises de haute qualité avec des actifs à long terme et l’application d’une approche proactive d’achat et de conservation de la gestion d’actifs sur l’ensemble du portefeuille. Malgré les récentes conditions de marché difficiles, la réalisation des actifs du fonds représente un rendement net moyen de 12,6 % dont 5,5 % e distributions annuelles, soulignant l’engagement indéfectible du gestionnaire d’investissement à fournir des résultats exceptionnels grâce à une gestion de haute

qualité. ■ O.B