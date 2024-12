Le chiffre des défaillances d’entreprise est au plus haut au 3e trimestre 2024

Selon les derniers chiffres d’Altares, les défaillances d’entreprises en France sont au plus haut. Différents signaux rassurants se dessinent avec le retour d’activités B2C vers du mieux, notamment pour le commerce de détail et les services à la personne, et avec la résistance de la construction dans un contexte économique pourtant si difficile. Le principal signal d’alarme concerne toutefois la situation des PME de + 50 salariés dont les ouvertures de procédures bondissent de 47 %, entraînant de lourdes conséquences sur le front de l’emploi (52 000 emplois menacés).



