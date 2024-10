En plein boom, les Continuation Funds favorisent la création de valeur durable

Quasi inexistants il y a dix ans, les continuation funds sont devenus la quatrième voie de sortie pour les fonds dans l’Hexagone. Sur le papier, ces continuations funds n’ont apparemment que des avantages et il n’est pas étonnant qu’ils soient devenus le segment du marché secondaire qui enregistre la plus forte croissance. Les single-asset continuation funds ont représenté 31 % des ‘GP-led’ l’an dernier. C’est aussi et surtout un pari sur l’avenir pour continuer à créer de la valeur sur un actif performant à l’égard duquel le sponsor a une conviction forte. L’entrepreneur y trouve aussi quelques avantages à continuer l’aventure avec un financier connu. Pour en juger nous avons réunis un panel de professionnels expérimentés. Morceaux choisis.



