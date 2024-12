La France enregistre un rebond des restructurations depuis 12 mois

Après plusieurs crises sanitaires, les entreprises évoluent encore et toujours dans un environnement incertain du fait de la crise politique, énergétique, d’une économie “flat” et des tensions toujours palpables sur les financements. Les chiffres sur les défaillances battent record sur record trimestre après trimestre et les PSE se multiplient. Dix professionnels parmi les plus actifs du marché reviennent pour nous sur les tendances 2024 autour de Pierre Olivier Chotard, Secrétaire Général du CIRI.



