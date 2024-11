LBO : la grande disponibilité des financements pourrait favoriser une nouvelle dynamique

Après trois années de Covid, une année 2023 plus calme et sélective, le marché serait-il en train de retrouver la dynamique de ces dernières décennies. Une chose est sûre : les financements sont de retour quelle que soit la taille des transactions envisagées. D’ailleurs, le plus gros LBO jamais réalisé se négocie actuellement et plusieurs opérations d’envergure seraient également à l’étude. Mais toutes les sociétés et tous les secteurs ne sont pas éligibles à ces opérations, faute de “Current trading” au rendez-vous. Loin d’être acyclique, cette industrie doit sans cesse se repenser et trouver des nouveaux leviers de création de valeur pour rester la plus performante de toutes les classes d’actifs sur longue période.



