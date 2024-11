Le LBO Small-cap continue d’avoir sa dynamique propre en 2024

Quelles que soient les crises traversées, le LBO small cap transmission a toujours été le segment du Private Equity le plus actif. Fort d’un deal flow toujours en croissance, les fonds bénéficient aussi d’une quote d’amour en hausse année après année auprès des entrepreneurs. Leur rôle de partenaire de croissance est désormais mieux compris et apprécié surtout depuis quatre ans. Selon les chiffres de France Invest, ce segment est aussi un des plus performants grâce aux efforts de structuration et aux stratégies Buy & Build. Etat des lieux.



