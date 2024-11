Le PE devrait encore grandir au sein de la classe d’actifs alternative d’ici 2029

Selon le bureau d’étude Preqin, les marchés alternatifs mondiaux sont en passe de dépasser les 30 trilliards de dollars d’ici 2030. A l’intérieur de ce compartiment, les actifs du capital-investissement ne cessent de progresser et devraient doubler d’ici 2029 pour atteindre 11,97 trilliards de dollars. Les performances devraient légèrement diminuer tout en restant très élevées autour de 13,8 % entre 2024 et 2029. La dette privée, qui a le vent en poupe ces dernières années, devrait atteindre 12 % de TRI annuel sur la période. La part des actifs sous gestion des infrastructures dans les fonds core et core-plus gagnera également du terrain d’ici 2029. Revue de détails.



