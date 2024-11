Le prix d’acquisition des PME européennes remonte à 9,5x l’EBITDA

Au 3ème trimestre 2024, le prix d’acquisition des PME non cotées de la zone euro progresse à 9,5x l’EBITDA. L’indice est porté par la reprise progressive de l’activité M&A et un rebond des LBO sur le midmarket (opérations de 15 à 500 millions d’euros). Cette hausse est liée à la disponibilité des capitaux, à l’amélioration des conditions de financement, sur fond de recul rapide de l’inflation qui a conduit la BCE à s’engager dans un cycle de baisse des taux d’intérêt. Ce processus est toutefois progressif compte tenu des incertitudes géopolitiques majeures qui demeurent et de la faiblesse de la croissance économique en zone euro.



Identifiant Mot de passe mot de passe oublié? Connexion Entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Retour au formulaire de connexion Récupérer