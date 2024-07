L’activité restera au ralentie en 2024, avant une reprise en 2025

Le scénario central de la Banque de France demeure celui d’une sortie progressive de l’inflation sans récession, permettant une reprise de la croissance plus nette en 2025 puis 2026.Après avoir atteint encore 5,7 % en moyenne annuelle en 2023, l’inflation totale reculerait sensiblement pour retomber en moyenne annuelle à 2,5 % en 2024, puis à 1,7 % en 2025 et 2026, en raison du reflux des prix de l’alimentation, de l’énergie et des biens manufacturés. L’inflation dans les services baisserait plus lentement. L’activité progresserait modérément en 2024 à 0,8 % ; la consommation des ménages bénéficierait cependant du rebond du pouvoir d’achat lié à la baisse de l’inflation. En 2025 et 2026, la croissance se renforcerait pour atteindre 1,2 % et 1,6 %, soutenue en outre par la reprise de l’investissement privé à mesure que les taux d’intérêt se détendraient.



