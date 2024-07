Restructuring, un certain retour à la normale

Après les crises sanitaires et énergétiques, les entreprises évoluent encore et toujours dans un environnement incertain du fait d’une croissance flat, de l’incertitude politique et des tensions toujours palpables sur les financements. Nos entreprises, pour certaines sous perfusion, ne peuvent plus repousser les difficultés sous le tapis. L’ère des restructurations opérationnelles a bel et bien sonné en 2023 avec plus de 60 000 défaillances. La nécessité de repenser les modèles de développement ou de se redimensionner apparaît plus que jamais une nécessité. Autour de Dorine Bérard, rapporteur au CIRI, sept spécialistes ont accepté de nous livrer leur vision. Morceaux choisis.



